- Ежегодно во время купального сезона мы детей возим в городской парк культуры и отдыха. Там есть платный пляж, у нас с ними имеется договор. Возле нашего лагеря «Атамекен» есть яр, очень глубоко там, поэтому там купать детей невозможно. За летний сезон у нас отдыхают около полуторы тысячи детей. Все спасательные средства у нас имеются, с детьми обязательно ездят воспитатели и инструкторы, - говорит директор городского центра туризма «Атамекен» Жасулан САКЕНОВ. Донести до каждого школьника информацию о правилах безопасности на воде спасатели не в силах, поэтому такую работу на местах должны проводить воспитатели и учителя в школах. - Статистика показывает, что снижение количества случаев гибели на водоемах практически не происходит. В прошлом году утонули 9 детей, это 44% от общего числа утонувших, в 2015 году 13 детей, это 45%, то есть снижение всего на 1 %. К примеру, в прошлом году утонул 12-летний мальчик на Стелле, и еще двое детей 5 и 6 лет утонули в поселке Кушум, на кушумском канале. Все дети были без сопровождения взрослых, играли, плавать не умели и утонули. Наши сотрудники проводили поиски, и вытащили тела из воды, - рассказал руководитель водолазно-спасательной службы ОСО ДЧС ЗКО Алексей ЕРЕМЕЕВ. Основными причинами гибели детей на водоемах является отсутствие навыков плавания и беспечность родителей. Так, в прошлом году удалось спасти 8 детей, которые находились на водоемах без сопровождения взрослых, и только благодаря бдительности спасателей, трагедии удалось избежать. Спасатели также напомнили, если руководство детских лагерей планирует возить детей на речку, то до 5 июня необходимо написать заявление, чтобы водолазы смогли очистить дно реки в тех местах, где дети будут купаться. - Ежегодно в Западно-Казахстанской области тонут от 20 до 40 человек. По статистике за 10 лет в области утонуло 328 человек, 78 - это дети. В этом году пока ни одного факта не было зарегистрировано, так как купальный сезон еще не начался, - пояснил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. - Для того, чтобы научить детей вести себя на пляже и в воде, мы планируем открыть учебный пляж. Учебный пляж будет создан рядом с водно-спасательной станцией. Инструкторы научат детей плавать, а также с ребятами будут заниматься сотрудники ЧС. К слову, в 2015 году в ЗКО утонуло 30 человек, из них 12 - несовершеннолетние.