Об этом рассказал начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры ЗКО Нурлан МАКАТОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сейчас апелляционная жалоба, которую подали защитники Тимура ШАЯХМЕТОВА, рассматривается в апелляционной коллегии по уголовным делам. - Приговор суда первой инстанции еще не вступил в законную силу. В ходе судебного разбирательства сторона защиты и подсудимый дважды подавали ходатайства о заключении процессуального соглашения, однако Шаяхметов просил наказание, не связанное с лишением свободы, поэтому соглашение так и не заключили. По уголовной статье, которая вменялась Тимуру ШАЯХМЕТОВУ, могли назначить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, - пояснил Нурлан МАКАТОВ. Напомним, 27 апреля 2017 года бывшего руководителя управления физкультуры и спорта ЗКО Тимура ШАЯХМЕТОВА осудили на пять с половиной лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.