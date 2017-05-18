Премьер-министру Республики Казахстан Председателю Национального банка Республики Казахстан

Уважаемый Бахытжан Абдирович! Уважаемый Данияр Талгатович !

В соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» для рассмотрения и выработки предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами при Президенте Республики Казахстан создан Совет по управлению пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда. Советом одобрен перечень разрешенных финансовых инструментов для размещения пенсионных активов ЕНПФ. Правлением Национального Банка Республики Казахстан в 2014 году принята новая инвестиционная декларация, по которой осуществляется управление пенсионными активами ЕНПФ. Согласно декларации осуществляются инвестиции в основные три группы активов: государственные ценные бумаги Республики Казахстан, депозиты и облигации банков второго уровня Республики Казахстан, еврооблигации международных эмитентов. Было заявлено, что инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в эти группы активов обусловлено с одной стороны необходимостью обеспечения сохранности пенсионных накоплений и их доходности. Указано, что инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в финансовые инструменты банков второго уровня Республики Казахстан оказывает положительный эффект на экономику страны путем роста кредитования в национальной валюте. Сегодня общественность всколыхнула информация о риске потери ЕНПФ народных денег в размере 71.3 млрд. тенге по инвестициям в бумаги Международного банка Азербайджана. Как выяснилось, один из флагманских банков Казахстана участвовал в размещении облигаций этого банка, но закрыл позицию в конце 2014 года. В то же время, во второй половине 2014 года ЕНПФ приобрел свыше 50% от всей эмиссии ценных бумаг Международного банка Азербайджана, что является рискованной сделкой. В этой связи фракция «Народные коммунисты» просит представить ответ на следующие вопросы: Почему риск-менеджмент ЕНПФ идет вразрез с основной задачей – сохранением пенсионных сбережений? Кто ответит за возможный дефолт по облигациям Международного Банка Азербайджана? Застрахованы ли эти инвестиции? Зачем и по чьей инициативе пенсионные накопления наших граждан направлены на поддержку зарубежного банка, когда наша банковская система испытывает дефицит в долгосрочном фондировании, что негативно отражается на реальном секторе экономики, доходах граждан и, соответственно, пенсионных отчислениях? Коммунисты считают, что так легкомысленно относиться к накоплениям народа на старость недопустимо. Требуем провести тщательное расследование, найти и наказать виновных, создать действенный превентивный механизм противодействия халатному отношению к обязанностям и лоббирования интересов частных компаний и банков в системе ЕНПФ.

Депутаты фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова В. Косарев М. Магеррамов И. Смирнова Т. Сыздыков