Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, 42-летний водитель, управляя автомобилем марки "Ауди", не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автотранспорта на трассе Самара-Шымкент. - В результате ДТП находившиеся в салоне автомобиля супруга водителя, а также годовалый ребенок, находившийся в специализированном детском автокресле, получили множественные травмы. В реанимационном отделении областной клинической больницы ребенок скончался, - пояснили в ДВД ЗКО.