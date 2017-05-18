Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры ЗКО Нурлан МАКАТОВ, наибольшее количество коррупционных правонарушений происходит в системе правоохранительных органов. Так, в 2017 году за коррупцию были осуждены 5 работников полиции и ДУИС, 2 - сотрудника образования, 1 - работник акимата и 5 сотрудников других госучреждений. - Из 13 лиц шестерым было назначено наказание в виде лишения свободы, в отношении четырех применено ограничение свободы и трем осужденным был назначен штраф, - пояснил Нурлан МАКАТОВ. В марте 2017 года были осуждены два сотрудника колонии - Шайхиев и Баязитов вымогали взятку в размере 200 тысяч тенге у заключенного, который подал заявление о замене наказания на ограничение свободы за общее покровительство. Обоих сотрудников приговорили к лишению свободы сроком на семь и семь с половиной лет.