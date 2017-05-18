Всего в 2017 году в Западно-Казахстанской области за коррупцию осудили 13 должностных лиц, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры ЗКО Нурлан МАКАТОВ, наибольшее количество коррупционных правонарушений происходит в системе правоохранительных органов. Так, в 2017 году за коррупцию были осуждены 5 работников полиции и ДУИС, 2 - сотрудника образования, 1 - работник акимата и 5 сотрудников других госучреждений. - Из 13 лиц шестерым было назначено наказание в виде лишения свободы, в отношении четырех применено ограничение свободы и трем осужденным был назначен штраф, - пояснил Нурлан МАКАТОВ. В марте 2017 года были осуждены два сотрудника колонии - Шайхиев и Баязитов вымогали взятку в размере 200 тысяч тенге у заключенного, который подал заявление о замене наказания на ограничение свободы за общее покровительство. Обоих сотрудников приговорили к лишению свободы сроком на семь и семь с половиной лет.