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Социум

Главный полицейский Казахстана едет в Уральск. Как задать вопрос

Министр внутренних дел посетит наш город 29 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото с сайта МВД РК 29 ноября в 11:00 во Дворце культуры «Атамекен» состоится отчётная встреча министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова с населением ЗКО. Вопросы и предложения министру можно передать по телефонам call-центра 8 (7112) 92-10-10, 92-11-17 и через email policebqo@mail.kz. Отчётная встреча пройдёт в офлайн формате, но будет транслироваться на официальных аккаунтах МВД Казахстана в YouTube и ДП ЗКО в Facebook. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно
Арайлым Усербаева
Главный полицейский Казахстана едет в Уральск. Как задать вопрос
Министр внутренних дел посетит наш город 29 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Главный полицейский Казахстана едет в Уральск. Как задать вопрос
Главный полицейский Казахстана едет в Уральск. Как задать вопрос
Фото с сайта МВД РК 29 ноября в 11:00 во Дворце культуры «Атамекен» состоится отчётная встреча министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова с населением ЗКО. Вопросы и предложения министру можно передать по телефонам call-центра 8 (7112) 92-10-10, 92-11-17 и через email policebqo@mail.kz. Отчётная встреча пройдёт в офлайн формате, но будет транслироваться на официальных аккаунтах МВД Казахстана в YouTube и ДП ЗКО в Facebook. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
министр

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