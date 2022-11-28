Главный полицейский Казахстана едет в Уральск. Как задать вопрос

Министр внутренних дел посетит наш город 29 ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото с сайта МВД РК 29 ноября в 11:00 во Дворце культуры «Атамекен» состоится отчётная встреча министра внутренних дел Казахстана Марата Ахметжанова с населением ЗКО. Вопросы и предложения министру можно передать по телефонам call-центра 8 (7112) 92-10-10, 92-11-17 и через email policebqo@mail.kz. Отчётная встреча пройдёт в офлайн формате, но будет транслироваться на официальных аккаунтах МВД Казахстана в YouTube и ДП ЗКО в Facebook. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно