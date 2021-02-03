Главный редактор газеты "Уральская неделя" Лукпан Ахмедьяров вышел к зданию полиции с плакатом "Полиция или Гестапо?" в руках. - Сегодня я и двое моих коллег столкнулись с явным преследованием со стороны полиции. Полицейские не дали нам проехать в Атырау, где мы собирались сделать наш профессиональный журналистский контент по поводу освобождения Макса Бокаева. Полиция занималась не свойственной для себя функцией, которая ей запрещена законом, - заявил Лукпан Ахмедьяров. - Полиция занималась политическим сыском. И я ставлю этот вопрос: полиция или гестапо? Потому что гестапо в фашистской Германии была спецслужбой, которая занималась борьбой с инакомыслящими. Наша полиция занимается ровно тем же самым, борьбой с другим альтернативным мнением. Любой, кто не согласен с властью и с этой действительностью, становится врагом государства. И полиция занимается тем, чем когда-то занималось гестапо. Журналист рассказал, что сегодня он с коллегами был остановлен полицейскими на Кушумском посту, где было остановлено порядка 60 автомобилей под предлогом тумана. - Но спустя 3,5 часа (выяснилось - прим.автора), вся это пробка и остановленное движение было только из-за того, чтобы вручить мне постановление о моем принудительном доставлении в полицию в рамках уголовного дела по статье 423 УК РК "Разглашение данных досудебного производства или закрытого судебного разбирательства", это якобы распространение сведений об уголовном деле, которые якобы я не имел права распространять. Абсолютно пустое и надуманное уголовное дело, - заявил главный редактор газеты. Также Лукпан Ахмедьяров отметил, что автомобиль, на котором ехали его коллеги, также был еще дважды остановлен. - Один раз под предлогом того, что их машина причастна к ДТП. Второй раз якобы их автомобиль занимается незаконным частным извозом. Любой ценой полиция хочет сделать так, чтобы журналисты не доехали до Атырау, - пояснил Лукпан Ахмедьяров. - У меня была повестка на 5 февраля. Когда меня сегодня доставили в полицию, мне так и не смогли объяснить зачем, тем более допрос не состоялся, следователь не задал ни одного вопроса, а затем дал протокол на подпись, где я отказываюсь дать показания без адвоката. По этому делу на сегодня мне выдали повестку на 19.00 и на завтра, 4 февраля, на 10.00. Далее Лукпан Ахмедьяров наклеил плакат на здание отдела полиции, после чего был приглашен стражами порядка в здание. К слову, на месте пикета был известный адвокат Абзал Куспан, который считает, что с юридической точки зрения полицейские нарушили все мыслимые и немыслимые нормы Уголовного Процессуального кодекса. - Повестка выдается для проведения следственных действий. У него повестка уже была. А то, что ему была выдана еще куча повесток, наверняка с целью не пустить любой ценой в Атырау, - отметил Абзал Куспан. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО также прокомментировали задержание Лукпана Ахмедьярова. - 3 февраля в Абайский отдел полиции был доставлен Лукпан Ахмедьяров для проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела, предусмотренного статьей 423 УК РК, а именно его опроса в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, - пояснили в пресс-службе ведомства.

