Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 28 января в 13.00 по подозрению в изготовлении оружия задержан 62-летний мужчина. - При обыске по месту жительства установлено, что он переоборудовал спальную комнату под кустарный цех для незаконного изготовления огнестрельного оружия и неоднократно занимался незаконным изготовлением или ремонтом огнестрельного оружия, их комплектующих деталей, а также незаконным изготовлением боеприпасов, - рассказали в пресс-службе полиции. По факту начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и ст.288 ч.2 УК РК "Незаконное изготовление оружия". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.