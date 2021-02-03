Иллюстративное фото из архива "МГ" Первым казахстанцем, получившим единовременные пенсионные выплаты, стал житель Шымкента. – В качестве первоначального взноса я использовал пенсионные накопления. О том, что можно использовать свои пенсионные накопления, я узнал из социальных сетей. На следующий день после запуска онлайн-платформы я подал заявку на использование средств. А уже 1 февраля на мой специальный счет поступили единовременные пенсионные выплаты, - рассказал он. Житель Шымкента приобретает жилье в рамках договора долевого участия. Бонусом для него к покупке жилья по промежуточному займу по достижении трех лет накоплений станет снижение процентной ставки кредитования до 5 процентов.