Иллюстративное фото из архива "МГ" И.о. начальника управления миграционной полиции ДП ЗКО Алмас Нур сообщил, что в Казахстане не признается гражданство другой страны. – До вступления в гражданство другой страны гражданину РК необходимо отказаться от казахстанского гражданства. Для этого нужно в 30-дневный срок уведомить органы внутренних дел о планируемом получении гражданства иного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК. К сожалению, некоторые жители ЗКО игнорируют эту процедуру, поэтому отмечается рост фактов двойного гражданства. Мотивов для двойного гражданство несколько - это беспрепятственное пересечение госграницы в период карантинных ограничений, возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций: массовые беспорядки, уголовные преследования, ухудшение эпидситуации, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вузы, -рассказал Алмас Нур. Так, с начала 2020 года 668 жителей области выехали за пределы РК на постоянное место жительства, 75% из которых - люди трудоспособного возраста со средним и высшим образованием, при этом большинство специалистов с техническим образованием, 20% - дети и подростки и 5% пенсионеры. За аналогичный период прошлого года страну покинули 1354 жителей области. К слову, с 1 января 2020 года признаки наличия двойного гражданства выявлены у 865 жителей ЗКО. Двойное гражданство так же выявлено у двоих государственных служащих в Павлодарской области. – С учётом актуальности этого вопросам просим жителей ЗКО сообщать о признаках двойного гражданства в управление миграционной службы департамента полиции ЗКО по адресу: ул.Гагарина, 2/2, - заключил Алмас Нур. В 18.40 заголовок статьи был изменён с "У госслужащих ЗКО выявили двойное гражданство" на "У госслужащих выявили двойное гражданство", так как Алмас Нур сообщил, что произошла ошибка и такие данные были по республике, а не по ЗКО.