Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного дежурного ДЧС ЗКО Азамата Нурпеисова, из-за ухудшения погодных условий на электровоздушных линиях образовалась наледь и произошло отключение электроэнергии в четырех районах - в Жангалинском, Таскалинском, Теректинском и в районе Байтерек. – Произошло падение опорных линий. В данный момент без электричества остались жители одного поселка в Жангалинском районе (поселок Плантация), семи населенных пунктов в Таскалинском районе (Кенжайлау, Аккутир, Кызылбас, Достык, Бастау, Ынтымак, Кисыксай), трех поселков в Теректинском районе (Приречный, Богдановка, Долинный) и пять поселков в районе Байтерек (Погадаево, Котельниково, Астафьево, Чапурино, Красново). В данный момент ведутся работы по восстановлению воздушных линий, - рассказал Азамат Нурпеисов. Кроме этого, из-за перебоев в электроснабжении в двух районах перегорели глубинные насосы и пять населенных пунктов остались без водоснабжения. – Без воды остались жители пяти населенных пунктов в Бокейординском (Кеной, Уялы, Саралжын) и Таскалинском районах (поселки Мереке и Калмак). В данный момент местное население использует воду из дворовых колодцев. В Таскалинском районе насос уже заменили, резервуары наполняются, вскоре водоснабжение будет возобновлено. Всего без воды остались 720 абонентов, 10 из которых - социальные объекты, - добавил Азамат Нурпеисов.