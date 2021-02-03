Дело будет рассматриваться в суде Казталовском районном суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО мать выбросила новорожденного в туалет: дело передано в суд Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, уголовное дело в отношении 19-летней девушки поступило в суд 28 января. - Первое судебное заседание состоится 4 февраля в 10.00, - сообщили в областном суде. К слову, жительница Казталовского района обвиняется в совершении преступления по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорождённого ребенка". Напомним, 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет, ребенок умер от переохлаждения.  