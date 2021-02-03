Пожар произошел 3 февраля в 10.18 доме №24/1 по улице Акотау, в районе Депо. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горела мебель и личные вещи. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. – Пожарные спасли трех человек, двое из которых — дети, эвакуированы 32 человека. Мужчину из горящей квартиры вынесли через окно при помощи автолестницы. На месте психологи оказали экстренную помощь. Ликвидировать пожар удалось в 11.01. На месте работали 12 единиц техники и 35 пожарных, - сообщили в ДЧС ЗКО. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, 45-летний мужчина получил отравление угарным газом легкой степени тяжести и был доставлен в городскую многопрофильную больницу. У девочек 5 и 7 лет врачи диагностировали легкую степень отравления угарным газом. Они также доставлены в медицинское учреждение. К слову, девочки находились в соседней с горящей квартирой комнате. Они были заперты снаружи, рядом не было взрослых, спасателям пришлось взламывать дверь.