Глобальное потепление ускорилось вдвое: ученые бьют тревогу

Глобальное потепление ускоряется, и удержать рост среднемировой температуры в пределах 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем становится все сложнее. Если выявленная тенденция сохранится, этот порог может быть превышен уже к 2028 году. К такому выводу пришли исследователи Университета Канзаса Циньцзянь Цзинь и Бин Пу. Их работа опубликована в журнале Climate and Atmospheric Science 8 октября 2026 года, передает МойГород.

Ученые проанализировали данные наблюдений за температурой планеты до 2025 года и выявили заметное ускорение потепления. В период с 2011 по 2025 год температура повышалась в среднем на 0,4 градуса за десятилетие. Для сравнения, за более продолжительный период с 1971 по 2025 год темп составлял около 0,2 градуса за десятилетие.

При этом средний показатель 26 климатических моделей оказался ниже фактического: они оценивали скорость потепления примерно в 0,29 градуса за десятилетие.

По расчетам авторов, если нынешний темп нагрева сохранится, порог в 1,5 градуса может быть достигнут почти на десять лет раньше, чем предполагали прежние оценки.

Почему важен порог в 1,5 градуса

В 2024 году среднегодовая глобальная температура впервые оказалась более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Однако превышение этого значения в течение одного года не означает, что долгосрочная климатическая цель Парижского соглашения окончательно нарушена.

Принятое в 2015 году международное соглашение предусматривает удержание роста среднемировой температуры значительно ниже 2 градусов с продолжением усилий по ограничению потепления уровнем 1,5 градуса. При оценке достижения этой цели учитывают долгосрочную тенденцию, а не отдельные температурные рекорды.

Разница даже в половину градуса способна существенно повлиять на последствия климатических изменений. При потеплении на 2 градуса и выше риски для экосистем, здоровья людей, водоснабжения и продовольственной безопасности возрастают. В частности, тропические коралловые рифы могут столкнуться с практически повсеместным сокращением.

Можно ли избежать самых тяжелых последствий

Представители ООН подчеркивают, что даже в случае превышения целевого уровня важно продолжать сокращение выбросов парниковых газов. Руководитель климатического подразделения Программы ООН по окружающей среде Мартин Краузе отмечал, что превышение порога не должно становиться поводом отказываться от цели в 1,5 градуса.

Масштаб последствий будет зависеть не только от того, насколько сильно нагреется планета, но и от продолжительности периода повышенных температур. Чем выше окажется пик потепления и чем дольше он сохранится, тем серьезнее могут быть последствия для людей и природных систем.

Поэтому сокращение выбросов остается одним из ключевых инструментов ограничения климатических рисков. Даже если временно удержать температуру ниже 1,5 градуса не удастся, снижение выбросов может уменьшить масштаб превышения и создать условия для последующего возвращения к более низкому уровню потепления.