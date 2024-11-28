Голландские журналисты расследуют коррупцию на казахстанском месторождении

Журналисты из Нидерландов опубликовали расследование, касающееся деятельности голландских компаний Van Oord, Witteveen and Bos, а также казахстанского ТОО «ТенизСервис», передает телеграмм-канал «Фонд-бюро расследования коррупции».

По информации PetroCouncil.kz, голландские журналисты во время визита в Атырау побеседовали с осведомленными людьми. Они сообщают, что голландская инжиниринговая фирма Witteveen and Bos совместно с дноуглубительной компанией Van Oord разработали проект порта и канала рядом с нефтяным месторождением Прорва. Компании сотрудничали с ТОО «Тениз Сервис», которое, по их данным, не обладало достаточными компетенциями для реализации проекта. Журналисты утверждают, что данный проект служил «приглашением к даче взятки».

- Запредельно дорогой контракт дноуглубления был неоправданным, посчитал менеджер North Caspian Operating Company (NCOC). Но расторгнуть такой контракт было трудно, потому что отношения были переплетены, - сказано в сообщении.

Компания «ТенизСервис» получила контракт на 1 млрд долларов от ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) на строительство порта и канала. Сразу после получения контракта они наняли Witeenveen and Bos для проектирования и Van Oord для дноуглубления канала.

- Согласно внутренней переписке ТШО, «ТенизСервис» является исполнителем проекта, но никакое решение не принимается без ТШО. ТШО направила около 200 своих сотрудников на этот проект, чтобы убедиться, что все идет хорошо, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что голландские подрядчики были разочарованы местным партнером и взяли на себя почти всю координацию проекта. Иностранные компании даже покрыли большую часть расходов на субподрядчиков, нанятых ТОО «ТенизСервис». В результате, бюджет проекта по строительству порта и канала вырос с 1 млрд до 2,4 млрд долларов. Завершение работ состоялось в 2018 году.

АО «НК «КазМунайГаз» выражало протест против строительства канала, считая проект экологически опасным, и предложило ТШО рассмотреть альтернативные решения. ТШО почти согласилось с аргументами, но «ТенизСервис» уверял, что благодаря «хорошим отношениям с властями» он сможет обеспечить все необходимые разрешения в течение 62 недель.

- Все понимали, что «ТенизСервис» не имел опыта работы с такими масштабными проектами, но это не беспокоило ТШО. Сотрудник написал, что «связь с «ТенизСервис» с обходом требований законодательства» была единственной причиной, по которой она получила контракт, - отмечается в сообщении.

Как стало известно, в Нидерландах правоохранительные органы начали уголовное расследование по делу о возможном взяточничестве со стороны компании Van Oord. По информации журналистов, государственный обвинитель подозревает компанию в даче взятки отцу зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.