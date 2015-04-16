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Голливудский фильм «Номер 44» о серийных убийствах в СССР сняли с казахстанского проката

Голливудский фильм "Номер 44" снят с казахстанского проката, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Заявка на прокатное удостоверение для фильма "Номер 44" отозвано по всей территории СНГ", - сказал представитель концерна Sulpak Cinema Александр Крылов. Кадр из фильма. Фото с сайта www.kinonews.ru Напомним, картину о серийных убийствах в СССР сняли с российского проката. Министерство культуры России объяснило решение отозвать прокатное удостоверение триллера "Номер 44" искажением исторических фактов. "Мнение прокатчиков и представителей Минкультуры совпали: прокат подобного рода фильмов в пред
Marat
Голливудский фильм «Номер 44» о серийных убийствах в СССР сняли с казахстанского проката
Голливудский фильм "Номер 44" снят с казахстанского проката, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Заявка на прокатное удостоверение для фильма "Номер 44" отозвано по всей территории СНГ", - сказал представитель концерна Sulpak Cinema Александр Крылов.
Кадр из фильма. Фото с сайта www.kinonews.ru
Кадр из фильма. Фото с сайта www.kinonews.ru
 Кадр из фильма. Фото с сайта www.kinonews.ru Напомним, картину о серийных убийствах в СССР сняли с российского проката. Министерство культуры России объяснило решение отозвать прокатное удостоверение триллера "Номер 44" искажением исторических фактов. "Мнение прокатчиков и представителей Минкультуры совпали: прокат подобного рода фильмов в преддверии 70-летия Победы недопустим", - говорилось в заявлении ведомства. Отметим, что фильм "Номер 44" режиссера Даниэля Эспиносы снят по одноименному бестселлеру Тома Роба Смита, первому в трилогии детективов о приключениях агента госбезопасности и ветерана Второй мировой войны Льва Демидова. Фильм и книга повествуют о разворачивающейся в 1953 году охоте на маньяка, а также о паранойе, царящей в тоталитарном советском обществе. Демидов расследует серию детских убийств и оказывается под давлением начальства из МГБ, уверенного, что признание существования маньяков в коммунистическом обществе - государственная измена. В фильме главные роли исполнили Том Харди, Нуми Рапас, Гари Олдман, Джейсон Кларк и Венсан Кассель.

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