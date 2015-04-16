Голливудский фильм «Номер 44» о серийных убийствах в СССР сняли с казахстанского проката

Голливудский фильм "Номер 44" снят с казахстанского проката, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. "Заявка на прокатное удостоверение для фильма "Номер 44" отозвано по всей территории СНГ", - сказал представитель концерна Sulpak Cinema Александр Крылов. Кадр из фильма. Фото с сайта www.kinonews.ru Напомним, картину о серийных убийствах в СССР сняли с российского проката. Министерство культуры России объяснило решение отозвать прокатное удостоверение триллера "Номер 44" искажением исторических фактов. "Мнение прокатчиков и представителей Минкультуры совпали: прокат подобного рода фильмов в пред