Голова и туловище в воде: в Атырау нашли остатки загадочной скульптуры

В Атырау в реке Урал обнаружили фрагменты скульптуры, которую приняли за изображение Владимира Ленина в детстве.

В Атырау в реке Урал обнаружили фрагменты скульптуры, которую приняли за изображение Владимира Ленина в детстве. Однако краевед Андрей Кораблев не подтвердил эту версию.

Видео находки опубликовал в Facebook Нурлан Жунасов. Он предположил, что фигура похожа на маленького Ленина, и обратился к пользователям за помощью в установлении ее происхождения.

На кадрах видны поврежденная голова, часть туловища и фрагмент, напоминающий кисть руки. Они лежат в воде и на грунте у берега.

Пользователи разошлись во мнениях. Одни считают, что скульптура действительно изображает Ленина в детстве. Один из комментаторов вспомнил, что две подобные фигуры стояли по бокам арки в Жилгородке, на месте, где сейчас начинается дорога к мосту. Другие сомневаются, что находка изображает будущего вождя.

По мнению краеведа Андрея Кораблева, это могла быть фигура ребенка из скульптурной композиции. Он рассказал, что раньше городские пространства украшали подобными малыми архитектурными формами, немало их было и в Жилгородке.