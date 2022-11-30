Горячую линию для оказания психологической помощи наркозависимым открыли в Алматы

Помощь оказывают анонимно, передаёт Polisia.kz. В Алматы заработали телефоны бесплатной горячей линии для наркозависимых и их близких: 8 (727) 339-51-99, WhatsApp 8 (747) 461-67-01. – Синтетическая наркомания стала чумой 21 века. Её называют болезнью благополучных семей, потому что в отличии от наркозависимости 90-х годов, сегодняшние синтетические зависимые в основном из благополучных семей, что становится неожиданностью для их родных. От того, насколько правильно будет оказана помощь, зависит успех лечения. Но так как данная зависимость является относительно молодой и о ней достаточно мало и