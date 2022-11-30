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Социум

Горячую линию для оказания психологической помощи наркозависимым открыли в Алматы

Помощь оказывают анонимно, передаёт Polisia.kz. В Алматы заработали телефоны бесплатной горячей линии для наркозависимых и их близких: 8 (727) 339-51-99, WhatsApp 8 (747) 461-67-01. – Синтетическая наркомания стала чумой 21 века. Её называют болезнью благополучных семей, потому что в отличии от наркозависимости 90-х годов, сегодняшние синтетические зависимые в основном из благополучных семей, что становится неожиданностью для их родных. От того, насколько правильно будет оказана помощь, зависит успех лечения. Но так как данная зависимость является относительно молодой и о ней достаточно мало и
Дана Рахметова
Горячую линию для оказания психологической помощи наркозависимым открыли в Алматы
Помощь оказывают анонимно, передаёт Polisia.kz.
В Атырау заработал call-center по вопросам вакцинации
В Атырау заработал call-center по вопросам вакцинации
В Алматы заработали телефоны бесплатной горячей линии для наркозависимых и их близких:
  • 8 (727) 339-51-99,
  • WhatsApp 8 (747) 461-67-01.
– Синтетическая наркомания стала чумой 21 века. Её называют болезнью благополучных семей, потому что в отличии от наркозависимости 90-х годов, сегодняшние синтетические зависимые в основном из благополучных семей, что становится неожиданностью для их родных. От того, насколько правильно будет оказана помощь, зависит успех лечения. Но так как данная зависимость является относительно молодой и о ней достаточно мало информации в открытых источниках, близкие зависимых могут упустить драгоценное время, – рассказал координатор проекта Narkostop Нуржан Жакупов.
Помощь оказывается на условиях анонимности. Также в департаменте полиции работает телефон горячей линии, куда граждане на анонимных условиях могут сообщать сведения о наркопреступлениях - 8 (705) 549-70-25. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы

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