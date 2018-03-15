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Гособвинение запросило для экс-главы «Казахавтодора» штраф в 300 млн тенге

Бывшего акима Актобе Серикжана Мукашева предлагают признать виновным в даче 15 млн тенге взятки группой лиц по предварительному сговору. Он признал свою вину, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственный обвинитель Султан Жаманов попросил суд признать экс-гендиректора РГП "Казахавтодор" Серикжана Мукашева виновным в получении взятки 15 млн тенге и приговорить к штрафу в 300 млн тенге. - Прошу суд признать подсудимых Мукашева, Шамишева, Ажигулова, Елемесова и Муканова виновными. Отягчающих обстоятельств в действиях Мукашева не усматривается. К смягчающим обстоятель
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Гособвинение запросило для экс-главы «Казахавтодора» штраф в 300 млн тенге
Бывшего акима Актобе Серикжана Мукашева предлагают признать виновным в даче 15 млн тенге взятки группой лиц по предварительному сговору. Он признал свою вину, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственный обвинитель Султан Жаманов попросил суд признать экс-гендиректора РГП "Казахавтодор" Серикжана Мукашева виновным в получении взятки 15 млн тенге и приговорить к штрафу в 300 млн тенге. - Прошу суд признать подсудимых Мукашева, Шамишева, Ажигулова, Елемесова и Муканова виновными. Отягчающих обстоятельств в действиях Мукашева не усматривается. К смягчающим обстоятельствам следует отнести полное признание вины, ранее не судим, впервые привлекается к ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, отсутствует причинённый ущерб, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, – сказал Султан Жаманов на прениях в суде. Он предложил не лишать Мукашева свободы и приговорить его к штрафу. Адвокат подсудимого просил штраф в 150 млн тенге. - Считаем возможным назначить подсудимому более мягкий вид наказания – штраф в размере 20-кратной суммы взятки с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью без конфискации имущества в связи с тем, что имущество, добытое преступным путём, в ходе следствия не установлено, – заявил гособвинитель. Заместителю Мукашева Ернуру Шамишеву прокурор попросил дать пять лет ограничения свободы, руководителям управлений Кириллу Ажигулову, Бакытжану Елемесову – по четыре года ограничения свободы. Директора Карагандинского областного филиала Гадыла Муканова в связи с тем, что он будучи под следствием совершил преступление по статье 366, часть 3 УК РК – "Получение взятки" предложили осудить на три года лишения свободы. Всех подсудимых обвиняют по статье 367, часть 3, пункт 1,2 Уголовного кодекса – "Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Кроме Елемесова все они находятся под арестом. В декабре прошлого года аудиторов Счётного комитета и руководство филиалов "Казахавтодора" осудили в Астане. За укрытие нарушений бюджетного и финансового законодательства госаудиторы требовали от руководителей филиалов "Казахавтодора" взятку 20 млн тенге, но фактически передали 15 млн тенге. Уголовное дело в отношении пятерых подсудимых, в том числе Мукашева, в связи с заключением процессуального соглашения о признании вины выделили в отдельное производство. Однако суд не утвердил сделку с прокурором и дело рассматривается в обычном порядке. Серикжан Мукашев в 2004-2005 годах работал акимом города Актобе, затем до 2007 года – заместителем акима Актюбинской области. В последующие годы он руководил различными компаниями, а с декабря 2014 года возглавлял РГП "Казахавтодор".

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