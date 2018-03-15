Гособвинение запросило для экс-главы «Казахавтодора» штраф в 300 млн тенге

Бывшего акима Актобе Серикжана Мукашева предлагают признать виновным в даче 15 млн тенге взятки группой лиц по предварительному сговору. Он признал свою вину, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Государственный обвинитель Султан Жаманов попросил суд признать экс-гендиректора РГП "Казахавтодор" Серикжана Мукашева виновным в получении взятки 15 млн тенге и приговорить к штрафу в 300 млн тенге. - Прошу суд признать подсудимых Мукашева, Шамишева, Ажигулова, Елемесова и Муканова виновными. Отягчающих обстоятельств в действиях Мукашева не усматривается. К смягчающим обстоятель