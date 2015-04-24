Госпитализированы 10 пострадавших при обрушении моста в Алматы

Фото с сайта tengrinews.kz В результате обрушения строящегося моста на проспекте Рыскулова в Алматы в больницу были доставлены 20 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на главного врача городской больницы №7 Болатбека Баймаханова. По его словам, после осмотра 10 из них были госпитализированы, а остальные отпущены домой. Состояние пострадавших, которые находятся в больнице, оценивается как средней тяжести. Необходимости в экстренных операциях и переводе в реанимацию нет. "Диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей. У одного перелом позвонка, его отправили в