Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Госпитализированы 10 пострадавших при обрушении моста в Алматы

Фото с сайта tengrinews.kz В результате обрушения строящегося моста на проспекте Рыскулова в Алматы в больницу были доставлены 20 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на главного врача городской больницы №7 Болатбека Баймаханова. По его словам, после осмотра 10 из них были госпитализированы, а остальные отпущены домой. Состояние пострадавших, которые находятся в больнице, оценивается как средней тяжести. Необходимости в экстренных операциях и переводе в реанимацию нет. "Диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей. У одного перелом позвонка, его отправили в
Marat
Госпитализированы 10 пострадавших при обрушении моста в Алматы
Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz
 Фото с сайта tengrinews.kz В результате обрушения строящегося моста на проспекте Рыскулова в Алматы в больницу были доставлены 20 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на главного врача городской больницы №7 Болатбека Баймаханова. По его словам, после осмотра 10 из них были госпитализированы, а остальные отпущены домой. Состояние пострадавших, которые находятся в больнице, оценивается как средней тяжести. Необходимости в экстренных операциях и переводе в реанимацию нет. "Диагностированы черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей. У одного перелом позвонка, его отправили в отделение травматологии. Остальные девять пострадавших находятся под наблюдением нейрохирургов", - добавил Баймаханов. По его ожиданиям, пострадавшие будут выписаны в ближайшие две недели. Напомним, в Алматы на пересечении проспектов Рыскулова и Саина рухнул строящийся мост. Ранее сообщалось, что при обрушении пострадали 19 человек. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться рабочие. Изначально поступили предварительные данные о том, что обломками завалило двух человек. Позже заместитель начальника департамента по ЧС Алматы заявил, что неизвестна судьба лишь одного из 52 сотрудников, находившихся на месте.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article