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Происшествия Социум

Госслужащие ЗКО перечислят однодневную зарплату пострадавшим от паводка в ВКО

Таким образом госслужащие решили поддержать пострадавших от паводка жителей Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, при паводке в Восточно-Казахстанской области больше всего пострадал Аягозский и Глубоковский районы. В Семее из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше частично затоплен остров Полковничий. Госслужащие в ЗКО решили перечислить однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводка в Восточно-Казахстанской области. - В 2011 году сильный паводок был и в Уральске. Тогда был
Кристина Кобина
Госслужащие ЗКО перечислят однодневную зарплату пострадавшим от паводка в ВКО
Таким образом госслужащие решили поддержать пострадавших от паводка жителей Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, при паводке в Восточно-Казахстанской области больше всего пострадал Аягозский и Глубоковский районы. В Семее из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше частично затоплен остров Полковничий. Госслужащие в ЗКО решили перечислить однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводка в Восточно-Казахстанской области. - В 2011 году сильный паводок был и в Уральске. Тогда была оказана помощь со всего Казахстана. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций паводкового периода на территории ЗКО продолжается комплекс организационных мероприятий. 25 марта на заседании оперативного штаба было принято решение перейти на усиленный режим несения службы на весь паводковый период, - пояснили в акимате ЗКО.
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