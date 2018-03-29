Госслужащие ЗКО перечислят однодневную зарплату пострадавшим от паводка в ВКО

Таким образом госслужащие решили поддержать пострадавших от паводка жителей Восточно-Казахстанской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, при паводке в Восточно-Казахстанской области больше всего пострадал Аягозский и Глубоковский районы. В Семее из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше частично затоплен остров Полковничий. Госслужащие в ЗКО решили перечислить однодневную зарплату в помощь пострадавшим от паводка в Восточно-Казахстанской области. - В 2011 году сильный паводок был и в Уральске. Тогда был