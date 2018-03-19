Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Бизнес-новости

Грандиозные весенние скидки в магазине «Каспий Свет» от компании TS TEKSAN

С наступлением весны хочется перемен, преобразить свой дом, сделать более роскошным и интересным, для этого вовсе не обязательно делать ремонт или полностью обновлять мебель. Порой достаточно повесить новую люстру, и комната заиграет новыми, яркими красками. Люстра в интерьере занимает важное место. Сейчас существуют много люстр, и все они представлены в магазине “Каспий Свет” от компании TS TEKSAN. Стоит отметить, что TS TEKSAN - лидер на рынке электроники и электротехники Казахстана. Здесь вы можете присмотреть новую люстру в дом. Весь ассортимент товара, который представлен более 8 000 наим
gorod
Грандиозные весенние скидки в магазине «Каспий Свет» от компании TS TEKSAN
С наступлением весны хочется перемен, преобразить свой дом, сделать более роскошным и интересным, для этого вовсе не обязательно делать ремонт или полностью обновлять мебель. Порой достаточно повесить новую люстру, и комната заиграет новыми, яркими красками. Люстра в интерьере занимает важное место. Сейчас существуют много люстр, и все они представлены в магазине “Каспий Свет” от компании TS TEKSAN. Стоит отметить, что TS TEKSAN - лидер на рынке электроники и электротехники Казахстана.
Здесь вы можете присмотреть новую люстру в дом. Весь ассортимент товара, который представлен более 8 000 наименований, отличается оригинальным дизайном от простоты до роскоши.
Грандиозная распродажа коллекций светильников и люстр не оставит равнодушным даже самого требовательного покупателя.
По желанию вы можете найти различные стилевые решения, начиная от актуальной и потому востребованной классики до модного направления хай-тек.
Простота, четкость линий, комфорт – отличительные знаки потолочных светильников, которые подойдут как в дом так и офис, стоит особо отметить, что все светильники выпускаются на собственном заводе, который открылся на территории Казахстана в 2012 году
Здесь можно приобрести товар для наружного освещения - различные прожекторы, консольные светильники, а также все для садово-паркового освещения.
Также различные энергосберегающие светодиодные декоративные лампы, которые непременно сделают ваш дом более уютным.
Огромный выбор различных промышленных светильников для освещения складских, производственных помещений.
Стоит отметить, что магазин ‘Каспий Свет” от компании TEKSAN Metall предлагает Вашему вниманию металлические шкафы различного назначения собственного производства, от штучного до серийного, а наличие специалистов высокой квалификации гарантирует качество, низкую стоимость и краткие сроки производства.
- Приятно удивили цены и ассортимент товара, - говорит покупатель магазина Ерсин. - А также очень порадовали огромные скидки! Он пришел сюда за покупкой новой люстры, которые здесь представлены в большом ассортименте.
Здесь вы найдете огромный выбор многофункциональных выключателей, розеток и светорегуляторов. - Весь март действуют скидки на люстры до 60 %, - делится с нами администратор магазина Гульдана Шынтаева. - Мы всегда следим за самыми последними дизайнерскими тенденциями в мире, чтобы покупатели могли найти то, что сделает их дом настоящим островком изящества и стиля. Приветливые и квалифицированные менеджеры профессионально окажут вам консультацию в выборе нужного товара, найдут индивидуальный подход к каждому клиенту.
Приглашаем Вас посетить наш магазин по адресу: г. Атырау, Курмангазы, 46. Телефон для справок: 8 771 506 56 60, 8 702 741 49 50.
На правах рекламы.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article