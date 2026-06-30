Гроза и шквальный ветер ожидаются на западе Казахстана 1 июля

Порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

По данным РГП "Казгидромет", 1 июля в Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, град, шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем до 25 градусов тепла, ночью +13.

Дождь с грозой ожидаются и в Атырауской области. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +18.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют дождь с грозой, град и ветер. Днем ожидается до 25 градусов тепла, ночью +16.

Сильный дождь, град, шквальный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Днем температура воздуха повысится до 28 градусов, ночью +20.