Грозы, град и сильный ветер ожидаются на западе Казахстана 2 июля

По данным РГП "Казгидромет", 2 июля в Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Днем в отдельных районах прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. В Уральске столбики термометров ночью покажут +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +25...+27 °C, также вероятен кратковременный дождь с грозой.

На большей части территории Атырауской области пройдут дожди с грозами, на юге - небольшие осадки. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем возможен небольшой дождь с грозой, температура ночью составит +18...+20 °C, днем - +28...+30 °C.

В Мангистауской области прогнозируются дожди и грозы, местами сильные ливни. Днем ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. в Актау температурный фон будет держаться на отметках +20...+22 °C ночью и +26...+28 °C в дневное время.

По всей Актюбинской области пройдут дожди с грозами, днем возможны шквалы и град. Ветер на юге области будет усиливаться до 15-20 м/с. В Актобе синоптики прогнозируют временами небольшой дождь и грозу при температуре ночью +13...+15 °C и днем +24...+26 °C.