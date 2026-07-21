Грозы, порывистый ветер и жара до +38 градусов ждут жителей западного Казахстана 22 июля

Синоптики предупреждают о туманах, высокой пожарной опасности и резких контрастах температуры в среду.

По данным РГП "Казгидромет", 22 июля в Западно-Казахстанской области днем пройдут небольшие дожди и грозы, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. На западе и юге региона столбики термометров поднимутся до сильной жары в +35...+38 °C, а также сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске температура воздуха ночью составит +18...+20 °C, днем - от +31 до +33 °C.

В Атырауской области ожидается сильная жара до +35...+38 °C. В большинстве районов сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау осадков не предвидится, воздух днем разогреется до +34...+36 °C, а ночью будет около +22...+24 °C.

Мангистаускую область накроют дожди и грозы, ночью возможен туман. Днем по области ударит жара до +38 °C, сохранится пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман, днем пройдут дождь с грозой; температура воздуха ночью составит +20...+22 °C, днем - от +30 до +32 °C.

В Актюбинской области днем ожидается ветер с порывами 15-18 м/с. На западе и юге региона прогнозируют сильную жару до +35...+36 °C, при этом сохранится высокая пожарная опасность. Ночью столбики термометров покажут +17...+19 °C, а днем температура составит +30...+32 °C.