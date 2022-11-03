Грузовик сгорел на дороге в Атырау

Огонь перекинулся на стоящее рядом авто. Фото: ДЧС Атырауской области Пожар начался после полудня третьего ноября. На проспекте Султана Бейбарыса загорелась «ГАЗель». - В результате пожара огонь перекинулся на рядом стоявший Mercedes. Пожар полностью ликвидирован в 12:30. В тушении задействованы пять человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Миллион кз (@millionkz001) Огонь перекинулся на стоящее рядом авто. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читател