Хищение 2,5 млрд тенге в Центре судебной экспертизы: подозреваемого экстрадировали из Вьетнама

Бюджетные средства выделялись из республиканского бюджета в рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы

В Казахстан из Вьетнама экстрадировали подозреваемого в организации крупного хищения 2,5 миллиарда тенге, выделенных на госзакупки для Центрa судебных экспертиз Минюста РК. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

Как пояснили в ведомстве, бюджетные средства выделялись из республиканского бюджета в рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы для материально-технического оснащения экспертных органов. Общая сумма финансирования превышала 10 миллиардов тенге.

- Однако подозреваемый, действуя в группе с директором РГКП Сатыбалдиевым Р. К., руководителем Департамента государственных закупок Искендеровой Д. Б., а также руководителем ТОО "Марк Инвест" и ТОО "Direct Services" Шинтемировой А. А., организовал хищение бюджетных средств путем трехкратного завышения стоимости оборудования и использования фиктивных коммерческих предложений, - сообщили в АФМ.

Соучастники схемы уже заслушали приговор: суда признал Сатыбалдиева, Искендерову и Шинтемирову виновными. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Сам предполагаемый организатор преступления с марта 2025 года находился в международном розыске - суд заочно санкционировал его арест. В начале текущего года его удалось отследить и задержать на территории Вьетнама.

- В результате совместной работы Агентства по финансовому мониторингу, Национального центрального бюро Интерпола и Министерства иностранных дел подозреваемый задержан и возвращен в Республику Казахстан, - уточнили в пресс-службе АФМ.

Уголовное дело направлено в суд.