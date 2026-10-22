Их перестали искать: как 16 человек выживали 72 дня в горах после крушения самолёта

В октябре 1972 года самолёт с уругвайской командой по регби и их родственниками потерпел крушение в Андах. Пассажиры оказались посреди заснеженных гор на большой высоте, без еды, тёплой одежды и возможности связаться со спасателями.

Из 45 человек на борту часть погибла при столкновении, другие умерли в последующие дни. Шестнадцати пассажирам удалось выжить — они провели в горах 72 дня, прежде чем помощь наконец пришла, передает МойГород

История стала одной из самых известных историй выживания в экстремальных условиях. Чтобы дождаться спасения, людям пришлось бороться с холодом, голодом, лавиной и тяжёлыми моральными решениями.

Самолёт исчез в горах

13 октября 1972 года самолёт Fairchild FH-227D, выполнявший рейс из Уругвая в Чили, пересекал Анды. На борту находились 45 человек, в том числе игроки уругвайской команды по регби Old Christians, их близкие и экипаж.

Самолёт Fairchild FH-227D. Фото: Википедия

Из-за сложных погодных условий и ошибок при определении местоположения самолёт отклонился от безопасного маршрута. Пилоты начали снижение, полагая, что горный участок уже позади, однако лайнер всё ещё находился среди Анд. Самолёт задел крыльями горные склоны, потерял части конструкции и врезался в заснеженную долину на высоте около 3,6 тысячи метров.

Некоторые пассажиры погибли сразу. Выжившие остались среди обломков самолёта в окружении гор, где температура ночью опускалась значительно ниже нуля. У них почти не было запасов еды, подходящей одежды и средств для подачи сигнала спасателям.

Поиски прекратили, но люди не сдались

Кадр: документальный фильм «Остаться в живых. Чудо в Андах»

Спасательные службы нескольких стран начали поиски пропавшего самолёта. Однако белый фюзеляж практически сливался со снегом, а горный рельеф затруднял обнаружение места крушения. Через несколько дней поисков операцию прекратили: власти решили, что шансы найти выживших слишком малы.

Пассажиры не знали, что их больше не ищут. Они продолжали ждать помощи, надеясь услышать вертолёты или увидеть спасателей. Но дни проходили, запасы пищи стремительно заканчивались, а вокруг простирались лишь снег и скалы.

Выжившие пытались поддерживать друг друга, укрывались в обломках фюзеляжа и использовали то, что осталось от багажа и самолёта, чтобы защититься от холода. Вскоре стало ясно: без еды они не смогут продержаться долго.

Решение, которое помогло им выжить

Когда последние съестные припасы закончились, перед выжившими встал мучительный выбор. Чтобы не умереть от голода, они решились употреблять тела погибших пассажиров. Для многих это противоречило религиозным убеждениям и личным принципам, однако в условиях полной изоляции другого источника пищи не было.

Позже некоторые выжившие рассказывали, что смогли принять это решение, воспринимая его как единственный способ сохранить жизнь и дать шанс остальным.

Кадр: документальный фильм «Остаться в живых. Чудо в Андах»

Но даже это не решило всех проблем. Люди страдали от обезвоживания, холода и травм, а горы продолжали представлять смертельную опасность. В конце октября на долину обрушилась лавина, которая накрыла обломки самолёта и унесла жизни ещё нескольких человек. Оставшиеся оказались погребены под снегом и были вынуждены выбираться из заваленного фюзеляжа.

Переход через Анды ради спасения

Понимая, что ждать помощи бессмысленно, выжившие начали обсуждать возможность самостоятельно добраться до людей. В декабре двое молодых мужчин — Нандо Паррадо и Роберто Канесса — отправились через горы в поисках населённых районов.

У них не было специального альпинистского снаряжения, подходящей одежды или точной карты маршрута. Они преодолевали снежные склоны и каменистые участки, расходуя последние силы. Паррадо и Канесса рассчитывали найти помощь, даже не зная, сколько километров отделяет их от ближайшего поселения.

После нескольких дней пути они встретили чилийского пастуха Серхио Каталана, который помог передать сообщение о выживших. Так спасатели наконец узнали, где искать людей, остававшихся в горах более двух месяцев.

Выжившие в фюзеляже самолета. Фото: AP

Спасение спустя 72 дня

22 и 23 декабря 1972 года спасатели эвакуировали оставшихся в живых пассажиров. К этому моменту из 45 человек, находившихся на борту самолёта, выжили 16. Все они провели в Андах 72 дня, выдержав холод, голод, лавину и изоляцию.

После возвращения домой история получила широкую огласку и вызвала дискуссии о том, на что человек способен пойти ради выживания. Позднее выжившие рассказывали о случившемся в книгах и интервью, а трагедия стала основой для документальных и художественных фильмов.

Катастрофа в Андах остаётся напоминанием о том, как в экстремальных обстоятельствах решающими могут стать взаимопомощь, способность принимать тяжёлые решения и готовность рисковать ради спасения других.