Расскажем подробнее, как прошёл очередной образовательный практикум Sports&Media deTalks от Atameken Business Practicum и Parimatch Kazakhstan.

31 октября в Алматы прошёл пятый и самый инновационный медиа практикум «Sports&Media deTalks», собравший рекордное для молодого проекта количество гостей. В просторном зале Smart Point можно было увидеть матёрых журналистов, PR-специалистов и подающих надежды студентов казахстанских вузов. Главной темой мероприятия стал искусственный интеллект. Присутствующим удалось не только перенять знания ведущих специалистов в области ИИ, но и получить практические навыки в обучающих мастер-классах.

Практикум открыл Александр Лихтман, основатель коммуникационного агентства ITCOMMS, профессионал с многолетним стажем в PR и маркетинге в сфере технологий. Своё выступление он начал со смелого заявления:

«Искусственный интеллект не лишит вас работы. По крайней мере не завтра и не через месяц. Пока ИИ — это ваш супер-секретарь, ассистент и советник. Угрожают вам люди, которые используют его и другие новые технологии, чтобы сделать свою работу быстрее и эффективнее, по сравнению с вашей».

Каждый технологический бум сопровождается протестами со стороны работников, опасающихся потерять свою позицию и остаться без средств к существованию. В качестве примера Лихтман привёл восстание «луддитов» в период промышленной революции в Англии. Последователи Неда Лудда (чьё существование ещё остаётся под вопросом) выразили своё возмущение автоматизацией погромами, нападениями на фабрики и уничтожением нового оборудования. ИИ не стал исключением и уже вызывает волнения среди журналистов, копирайтеров, переводчиков и других творческих профессий.

Важно адаптироваться к современным веяниям, считает Лихтман. Тем более, что ИИ находится в открытом доступе, и каждый желающий может использовать его для вдохновения или рутинной работы. В своём мастер-классе Александр привёл примеры графических, голосовых, переводческих и текстовых промптов для различных программ.

Более подробно о том, как создавался искусственный интеллект, и как работает ChatGPT, рассказал Азамат Галимжанов, опытный разработчик и эксперт по интеграции генеративных платформ в бизнес процессы.

«Идея искусственно имитировать поведение живого нейрона появилась ещё до первых компьютеров. В 1950 году Алан Тьюринг опубликовал научную работу с интригующим заголовком «Могут ли машины думать?» Вплоть до 90-х попытки создать ИИ не приносили плодов из-за недостаточной вычислительной мощности, но интерес не угасал. Ранние версии ChatGPT отвечали более простым целям и широко не освещались. Однако ChatGPT 3 совершил сенсацию, став первым ИИ в свободном доступе».

Вопрос о думающих машинах вновь актуален, а из него вытекают десятки других: могут ли они творить? Как отличить работу компьютера от человеческой? Этично ли использовать его в профессиональной сфере? Ну и можно подкинуть в кучу любимую фобию из классики Sci-fi — приведёт ли это к восстанию машин против людей?

Как показала дискуссия на Sports&Media deTalks, журналисты и профессионалы медиасферы уже активно изучают как минимум ChatGPT, но обучение по использованию ИИ пока не широко распространено. Благодаря практикуму от Parimatch Kazakhstan и Atameken Business Practicum присутствующие приобрели новые навыки, узнали о том, как формулировать точные промпты и какие программы, помимо текстовых, можно протестировать в своей деятельности.

