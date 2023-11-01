Принять участие может любой пользователь приложения Яндекс Go.

Внести вклад в доброе дело можно, не меняя своих привычек. Достаточно совершать поездки по пятницам. Акция распространяется на поездки во всех тарифах Яндекс Go и во всех городах, где работает сервис.

Чем больше поездок, тем больше вклад — поездки можно заказывать себе и близким. По пятницам за каждые 10 км пути сервис за свой счёт начислит в пользу благотворительных организаций Казахстана по 1 тенге.

Итоговая сумма пойдёт на помощь партнёрам программы: «АРДИ», «Тепло», «Өмірге сен», «Вместе против рака».

Акция будет действовать весь месяц. Её итоги подведут 28 ноября, в «Щедрый вторник». В этот день люди во всех странах мира рассказывают, как и кому помогают, а некоммерческие организации и бизнес объединяются для проведения благотворительных мероприятий.

«Любая благотворительная организация — это всегда море идей, как улучшить или облегчить положение людей в различных сложных жизненных обстоятельствах. И этих идей, как правило, больше, чем денег, на которые их можно реализовать. Источники финансирования фонда — это целевые гранты, благотворительность таких социально ответственных компаний, как Яндекс Казахстан, и пожертвования простых людей. Борьба против рака невозможна без объединения усилий всего общества. Для нашего фонда акция «Щедрый ноябрь» — возможность принести ещё больше пользы и расширить круг неравнодушных людей ради заботы о тех, кто нуждается в нашей поддержке», — рассказала Гульнара Кунирова, исполнительный директор Общественного фонда «Вместе против рака»

«Мы регулярно поддерживаем около 600 семей с детьми с особенностями здоровья, организуем для них реабилитацию, коррекционно-педагогические и социальные услуги. Для нас акция «Щедрый ноябрь» — это яркий пример, как просто можно помогать другим людям, объединив усилия. Мы верим, что такие акции меняют отношение к благотворительности в обществе и делают её неотъемлемым элементом повседневной жизни. Также для нас это возможность рассказать большему числу людей об инициативах нашего фонда и привлечь внимание к помощи нашим подопечным», — поделилась Асия Тахавиевна Ахтанова, директор АРДИ.

Акция «Щедрый ноябрь», инициированная Яндекс Казахстан, пройдёт в стране уже второй раз. Сервис также помогает организовать бесплатные поездки для подопечных нескольких благотворительных организаций в Казахстане. А пользователи с нарушениями здоровья могут указать в Яндекс Go опции, которые важны для заказа и поездки в такси. Они собраны на отдельном экране специальных возможностей. С февраля 2023 года более 145 000 поездок были успешно совершены со специальными опциями.

О благотворительных организациях:

АРДИ

Ассоциация родителей детей с инвалидностью создана в Казахстане в 1991 году. По инициативе этой организации в 2004 году был открыт Центр независимой жизни, а в 2018 году — Центр интенсивной реабилитации и раннего вмешательства для детей с церебральным параличом. Помощь АРДИ получают более 600 семей.

Тепло

Социально благотворительный эко-проект «Тепло», деятельность которого направлена на сбор вещей для нуждающихся людей. Одежда проходит сортировку и отбор, а затем передаётся в благотворительные фонды, дома престарелых, детские дома и другие социальные учреждения. «Тепло» активно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи в места стихийных бедствий и природных катаклизмов. За шесть с половиной лет проект помог более чем 750 000 человек.

