В редакцию «МГ» обратились родственники 85-летней пенсионерки, которую 26 октября ограбил неизвестный мужчина. Дочь и внучка пожилой женщины заявили, что расследование стоит на одном месте.

Татьяна Почиталина — дочь потерпевшей пенсионерки. В день, когда произошло нападение, они с мамой возвращались из банка. Женщины закрыли пустующий счёт.

— Я довела маму до Дворца культуры и спросила, сможет ли она дойти 200 метров сама, а я схожу в магазин в районе завода «Зенит». Прихожу домой и не могу открыть дверь. Ключ у нас у каждого свой. Начала звонить в звонок, и тут мама открывает дверь: вся избитая, дома погром, всё перевернуто. Коврик с прихожей был в зале, видимо, её тащили. Ключ от квартиры мы так и не нашли. Челюсть с одной стороны прям сразу опухла, вся синяя, зуб нашли выбитый. На нижней челюсти с одной стороны теперь вообще нет зубов. Один из переломов открытый, а второй со смещением и ей требуется операция под наркозом, — говорит дочь потерпевшей.

Фото Медета Медресова

Татьяна ходила за покупками 25 минут. Когда она поднималась, на площадке уже никого не было.

— Створка от шкафа была открыта. Я не сразу подумала о деньгах, они в шкафу под вещами лежали (720 тысяч рублей). Я думала о том, что делать с мамой. Деньги я не держу дома, а эти я обменяла два месяца назад, чтобы отправить их сыну. О деньгах никто не знал. Её, видимо, подкараулили. Думали, наверное, что мы в банке пенсию получили, — говорит дочь потерпевшей.

Пожилая женщина сильно пострадала. На её теле множество синяков и отёков, челюсть сломана в двух местах, ноги и руки стали отниматься. Пенсионерка начала терять память. А по ночам ей кажется, что в квартире кто-то есть.

— Я встретила дедушку, с которым она гуляла. Он сказал, что мама ушла за подложкой, чтобы посидеть на улице. Он ждал, а там уже начала полиция подъезжать. Но полиция с ним не беседовала. Брали отпечатки, описывали, камеры смотрели. Это всё было в первый день, а потом тишина. Они вцепились в версию, что она дома была и дверь сама открыла. Спрашивали про подозреваемого. Сказали, что поймали через три часа и нашли половину суммы. Но как можно за три часа потратить половину суммы? Потом показания поменяли и сказали, что не хватает всего 80 тысяч рублей. Мне не говорят, сколько денег нашли. Направления на судебную экспертизу не можем добиться даже. Следователь не берёт трубку. Куртку порванную так и не изъяли, хотя она в ней была, — рассказывает Татьяна Почиталина.

Фото Медета Медресова

Внучка потерпевшей Нина Астафьева два дня ходит в прокуратуру, но следователь так и не пришёл.

Фото Медета Медресова

— Я просила проверить камеры на Зените, но они проверили только одну — возле дома. Следователь даже не представился. Мы не знаем, как его зовут. Он не оповещает нас, как идёт расследование, сколько человек напали, сколько денег осталось. И версию неправильную дают, нападавший уже ждал её у квартиры. Не сама она дверь открыла. Он, скорее всего, волоком её затащил в квартиру, — говорит женщина.

Семья намерена ездить в прокуратуру каждый день, пока дело не возьмут на контроль.

В департаменте полиции ЗКО обещали прокомментировать ситуацию.

