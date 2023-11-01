Борцы с коррупцией прокомментировали ситуацию с презентом для чиновника ЗКО

Тренера по йоге оштрафовали за презент, подаренный чиновнику ЗКО четыре месяца назад. В антикоррупционной службе региона прокомментировали случай.

Руководитель ОО «Академия здорового образа жизни» Маргарита Булдакова рассказала, что 21 июня на стадионе «Юность» проходило празднование международного дня йоги. Во время церемонии награждения она подарила руководителю управления физической культуры и спорта ЗКО коврик для занятия йоги. Спустя четыре месяца её вызвали в антикоррупционную службу и сообщили, что она совершила правонарушение — вручила подарок госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности.

В антикоррупционной службе ЗКО прокомментировали случай.

— Бывший руководитель областного управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров получил подарок — коврик для занятия йогой от Булдаковой. Есендияров посчитал действия тренера по йоге неправомерными и сдал подарок в специальный государственный фонд. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами влечёт штраф в размере 200 МРП. В отношении Булдаковой составили протокол об административном правонарушении и предоставили семь календарных дней для добровольной уплаты штрафа в размере 50%, — пояснили в ведомстве.

Напомним, Маргарита Булдакова в 2021 году предложила руководству области развивать территорию здорового образа жизни и привлекать к ЗОЖ максимальное количество населения.