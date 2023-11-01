Более двух тысяч собак усыпили после жалоб жителей Уральска

В этом году из областного бюджета на отлов и стерилизацию бродячих собак выделили 66,8 миллиона тенге. Об этом сообщил руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмаганбетов.

С начала года специалисты отловили 5 930 бродячих животных. Из них 3 790 простерилизовали и выпустили в ареал обитания. Остальные 2 140 собак по жалобам жителей пришлось усыпить.

— С начала года 119 собак и кошек, прошедших стерилизацию, забрали в свою собственность организации по защите животных и новые владельцы. На сегодня ветеринарные станции имеют 10 мест временного содержания. На базе ЗКАТУ имени Жангир хана также функционирует одно место содержания домашних животных. Работают шесть приютов по защите животных, — рассказал Нурмаганбетов.

С начала этого года за нарушение правил содержания и выгула собак и кошек составили протоколы на 285 человек. Сумма штрафов составила 5,4 миллиона тенге.

— В основном, причиной увеличения численности собак является то, что в летний период жители заводят их для охраны своих дач. С наступлением холодов оставляют животных без присмотра. В дальнейшем голодные собаки сбиваются в стаи, нападают на птиц, животных и даже на людей, — заключил Серик Нурмаганбетов.

Между тем, за девять месяцев этого года 1 726 человек пострадали от укуса собак. 1 187 из них — жители Уральска.