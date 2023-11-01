Сегодня, первого ноября, силовики перекрыли участок дороги от улицы Курмангазы до Х. Чурина. По предварительной информации, объектом оцепления стала мечеть имени Тажиден батыра, в районе центрального рынка. Посетителей мечети эвакуировали и никого не впускали.

На месте, помимо стражей порядка, присутствовали врачи скорой помощи.

В 14:00 стало известно о том, что оцепление сняли и дороги открыли.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в 12:30 на пульт 102 поступил вызов о том, что в мечети обнаружена сумка. На место прибыли ближайшие наряды полиции и оцепили участок. Территорию обследовали кинологи со служебными собаками. При проверке оказалось, что в сумке были личные вещи.

Фото Медета Медресова