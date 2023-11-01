В МВД высказались об игре «Беги или умри»

В МВД Казахстана прокомментировали распространяемую информацию об игре среди подростков «Беги или умри».

В социальных сетях появились ролики, на которых дети перебегают дорогу перед проезжающими автомобилями. Комментаторы предполагают, что подростки играют в интернет-игру «Беги или умри». Организаторы предлагают участникам выйти на проезжую часть и пробежать перед приближающимся автомобилем.

— На сегодня в нашей стране таких фактов не зарегистрировано. Тем не менее за девять месяцев по стране произошли свыше 2,5 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних. В них погибли более 200 детей и порядка трёх тысяч травмированы. Дети являлись пассажирами или пешеходами, — сообщили в Polisia.kz.

В МВД призвали обезопасить детей от беспечных поступков и призвали всех к соблюдению ПДД.