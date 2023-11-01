Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил журналистам, что сжиженный газ в стране существенно подорожает.

По его словам, цену планируется повышать поэтапно как минимум до себестоимости этого топлива, которая составляет 110 тенге за литр. Глава Минэнерго снова напомнил, что с нынешними ценами на сжиженный газ производители несут убытки и сокращают производство.

— Мы вопросы резкого увеличения спроса решаем за счёт перенаправления объёмов с экспорта на внутренний рынок. Но мы понимаем, что эти ресурсы ограничены. Мы представим прогноз цен, в результате которого поэтапно, не допуская резких скачков, мы доведём стоимость сжиженного нефтяного газа как минимум до уровня себестоимости, чтобы не допустить убытков участников рынка. Сейчас действует цена в диапазоне от 50 до 80 тенге, при этом себестоимость — около 110 тенге. Но мы не планируем сразу устанавливать эту цену, будет поэтапный рост, — сказал министр.

Ранее в Минэнерго сообщали, что за год производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане снизилось на 10%, а потребление выросло на 28%.