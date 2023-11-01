В Алматы суд вынес решение по делу Аркадия Клебанова (Маневича), которого признали организатором атак на журналистов Казахстана. Ему инкриминировали семь статей уголовного кодекса: воспрепятствование деятельности журналистов, нарушение неприкосновенности частной жизни, вовлечение несовершеннолетних в уголовные правонарушения, нарушение работы информационной системы и умышленное повреждение чужого имущества.

В ходе следствия Клебанов (Маневич) прошёл две судебно-психиатрические экспертизы. Они выявили, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством.

— На основании заключений экспертиз суд пришёл к выводу, что Клебанов (Маневич) во время совершения общественно-опасных деяний находился в невменяемом состоянии: не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического заболевания. Подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар, — говорится в постановлении.

Гражданские иски потерпевших частично удовлетворены частично. С законного представителя подсудимого взыскали более 14 млн тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ряд преступлений против журналистов произошёл в начале года в Казахстане. 13 января подожгли авто журналиста Динары Егеубаевой. 18 января взломали сайт Ulysmedia.kz и опубликовали личные данные главного редактора Самал Ибраевой. 19 января залили пеной входную дверь в квартиру журналиста Вадима Борейко. 20 января президент Токаев поручил расследовать эти факты и найти не только исполнителей, но и заказчиков. 20 февраля подожгли две машины оператора, работающего на Вадима Борейко. 21 февраля в МВД Казахстана сообщили о задержании 18 подозреваемых по этим делам.