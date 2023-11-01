21 октября 17-летняя студентка первого курса выпрыгнула из окна восьмого этажа. Она поступила в больницу в тяжёлом состоянии, находится в отделении реанимации. Сегодня, первого ноября, в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние девушки по-прежнему тяжёлое и она в реанимации. Пациентке предстоит перенести несколько операций. Она находится под наблюдением нейрохирургов.