В 2025 году выявили 112 случаев.

Руководитель городского управления СЭС Уральска Гаухар Дуйсенгалиева на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что за 2025 год заболеваемость туберкулёзом снизилась в 1,4 раза (112-случаев). Все случаи выявили во время плановой флюорографии. При этом чаще всего болезнь диагностируют у социально незащищённых людей — среди впервые заболевших 30 человек оказались безработными.

Одной из главных мер профилактики у детей остаётся вакцинация БЦЖ в роддомах. В 2025 году прививку получили 94,3% новорождённых. Также специалисты провели 15 эпидемиологических расследований в организованных коллективах. Пробу Манту сделали 14 419 детям при плане 14 967 — охват составил 96,3%. В очагах инфекции провели 55 заключительных дезинфекций, ещё в 50 домашних очагах — камерную обработку. Кроме того, велась санитарно-просветительская работа.