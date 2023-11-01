Тренера по йоге оштрафовали за презент, подаренный чиновнику ЗКО четыре месяц назад.

Руководитель ОО «Академия здорового образа жизни» Маргарита Булдакова на своей странице в Instagram рассказала, что 21 июня на стадионе «Юность» проходило празднование международного дня йоги. Мероприятия собрало более тысячи человек.

По словам Булдаковой, во время церемонии награждения она подарила руководителю управления физической культуры и спорта ЗКО коврик для занятия йоги. На тот момент эту должность занимал Каймен Есендияров.

Однако спустя четыре месяца тренера вызвали в антикоррупционную службу и сообщили, что она совершила коррупционное правонарушение. А именно вручила подарок госслужащему, когда тот исполнял служебные обязанности.

— За пропаганду и популяризацию здорового образа жизни меня привлекают к ответственности как злостного нарушителя. Размер наказания — штраф в 690 тысяч тенге. Накажут 100%, потому что поблажек сейчас нет, идёт ужесточение. Это всё было 21 июня, прошло четыре месяца и они решили меня наказать, — рассказала Маргарита.

По её словам, в тот день организаторы подготовили свыше 300 подарков для всех участников. И решение борцов с коррупцией наказать её за незначительный символический презент повергло её в шок.

— Я подумала, что они шутят и такого не может быть. Оказалось, что 23 июня он (руководитель облспорта — прим. автора) пошёл в Антикор, сдал подарок и написал на меня заявление. Четыре месяца они чего-то ждали и решили привлечь меня к административной ответственности. Слава Богу, не к уголовной. Я освещаю это только потому, что вы тоже можете оказаться в такой ситуации, когда подарили шоколад или букет цветов госслужащему, а он завтра пойдёт и напишет на вас донос. И вы будете за это платить 690 тысяч тенге, — пишет Булдакова.

Тренер отметила, что чиновник мог бы и не брать подарок на сцене или отдать кому-нибудь другому. В конце своего видеообращения Булдакова заявила, что отныне она не будет проводить бесплатные мероприятия.

В антикоррупционной службы пообещали позже прокомментировать ситуацию.

Напомним, Маргарита Булдакова в 2021 году предложила руководству области развивать территорию здорового образа жизни и привлекать к ЗОЖ максимальное количество населения.