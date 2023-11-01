Массажное кресло за 900 тысяч тенге появится у полиции ЗКО

В полиции ЗКО рассказали, зачем приобретают массажное кресло за 900 тысяч тенге. На лот обратила внимание общественник Самал Утепбергеновна Уразгалиева на своей странице в Facebook. Согласно скриншоту с сайта закупок, кресло стоит 891 694 тенге.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что кресло ещё не купили. Но согласно приказа МВД, его приобретут «для психологической релаксации и коррекции психического состояния сотрудников». Массажное кресло будет стоять в кабинете психолога и «восстанавливать работоспособность сотрудников после выполнения оперативно-служебных задач».

Редакция «МГ» посмотрела характеристики массажных кресел с аналогичной стоимостью. Они сделаны из искусственной кожи, имеют восемь программ массажа: воздушно-компрессионный, надавливающий, постукивающий, разминающий и растягивающий.

Такие кресла уже есть в нескольких департаментах в других регионах.