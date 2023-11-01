В аппарате акима Бурлинского района сообщили, что филиалом Ассамблеи народа Казахстана в районе является «Дом Дружбы» при КГУ «Центр досуга»

Так, в Доме Дружбы сконцентрированы 8 этнокультурных объединений, такие, как:

1.Общественное объединение «Этнокультурное объединение казахов Бурлинского района«Мирас». Председатель– Менешева Зумрад Окасовна;

2.Общественное объединение «Русский культурный центр «Приуралье». Председатель – Сова Дмитрий Викторович;

3.Общественное объединение «Этнокультурное объединение ураинцев Бурлинского района «Хуторок». Председатель - Ганненко Александр Григорьевич;

4.Общественное объединение «Азербайджанское этно-культурное объединение Бурлинского района «Достық». Председатель - Агаев Анвар Агаяроглы;

5.Общественное объединение «Этнокультурное объединение корейцев Бурлинского района «ТОНГ-ИЛЬ». Председатель - Шек Владимир Юрьевич;

6.Общественное объединение «Этно-культурное объединение грузин Бурлинского района «Дзала Эртобашиа». Председатель – Мурджикнели Иван Георгиевич;

7.Общественное объединение "Этнокультурное объединение татар Бурлинского района "Сарман". Председатель –Джамалдинова Фариза Хакимжановна;

8.Общественное объединение "Этнокультурное объединение башкир Бурлинского района "Қурай". Председатель - Куянова Аниса Мухмедяновна.

Между тем, ОО «Этнокультурное объединение финно-угорского народа Бурлинского района «Ялгат» 2022 году прекратил свою работу. Его председателем был Будник Владимир Ильич.

Как отметили в акимате района, основной деятельностью этнокультурных объединений является - возрождение культуры, языка, традиций и обычаев своего народа, воспитание уважения к культуре, традициям, обычаям, языку других народов, укрепление дружбы между народом Казахстана.