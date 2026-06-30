ИИ, суперкомпьютеры и триллион тенге: главное из речи Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед депутатами Парламента восьмого созыва. Глава государства подвел итоги масштабных реформ, рассказал о строительстве "цифрового государства" и о том, куда уходят возвращенные в страну незаконные активы.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан стал одной из первых стран в мире, принявшей Цифровой кодекс и закон "Об искусственном интеллекте". В начале июня была утверждена общенациональная стратегия Digital Qazaqstan.

- Мы должны внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально улучшить качество государственного управления, - подчеркнул Президент. - Наша конечная цель - совершить решительный переход от традиционной бюрократии к сервисной парадигме "Государство как платформа" (GovTech).

Ключевые цифровые проекты и достижения:

Суперкомпьютеры: В стране уже запущены мощные вычислительные машины для нужд госуправления и экономики.

"Долина ЦОДов": Стартует мегапроект по созданию масштабных дата-центров, который должен привлечь мировые BigTech-корпорации.

Бизнес без барьеров: Создан Центр регуляторного интеллекта для ревизии законов, а платформа eGov Business развивается по принципу "одного окна".

Кадры: На базе центра Alem.ai открылись две инновационные школы, а в текущем учебном году в РК откроется первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта.

Глава государства обратил внимание на стремительный рост финтех-сектора и цифровых банков в стране. За последние пять лет рынок электронной коммерции в Казахстане вырос почти в 8 раз и достиг 3,7 триллиона тенге. Сейчас это почти 15% от всего объема розничной торговли в республике.

Президент подчеркнул, что качество человеческого потенциала - это главный капитал страны. В текущем году на социальную сферу (науку, образование, культуру, медицину и спорт) планируется направить свыше 19 триллионов тенге. Это больше половины всего государственного бюджета.

Отдельно Токаев остановился на результатах работы закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов».

- Закон позволил вернуть в страну более триллиона тенге. Свыше половины этих средств уже работают на благо народа: на них возведено 450 важнейших социальных и коммунальных объектов, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что подлинная справедливость - это не уравниловка, а создание равных возможностей для каждого гражданина, где фундаментом является равенство всех перед законом.