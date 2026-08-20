Почему одни высыпаются за 5 часов, а другим мало и 8: ответ генетиков

Учёные выяснили, что способность полноценно высыпаться за 5 часов зависит от редкой мутации гена ADRB1, поэтому попытки заставить организм спать меньше без ущерба для здоровья обречены на провал.

Некоторым людям действительно хватает пяти часов сна, чтобы чувствовать себя полными сил, однако повторить этот трюк волевым усилием не получится. Исследователи журнала Neuron обнаружили редкую мутацию гена ADRB1, которая буквально перестраивает работу "переключателя" бодрствования в головном мозге.

Учёные обратили внимание на семью, члены которой из поколения в поколение спали около шести часов в сутки без какого-либо ущерба для здоровья. Опыты на лабораторных мышах подтвердили: мутация гена ADRB1 меняет работу рецепторов в зоне мозга, отвечающей за подъём и активность. Нейроны у носителей такого варианта запускаются легче и удерживают состояние бодрости значительно дольше.

Впрочем, получить запас времени за счёт одной лишь мутации удаётся не всем. Масштабный анализ данных почти 192 тысяч человек показал, что 69 носителей изменённого гена спали в среднем 7,1 часа. Это практически не отличается от показателей обычных людей, которые отдыхают около 7,2 часа в сутки. Авторы работы подчеркивают, что уникальная бодрость за короткое время проявляется только при определенном сочетании ADRB1 с другими скрытыми особенностями ДНК.

Главный бытовой вывод этого открытия - не стоит мучить организм попытками "приучить" себя к пятичасовому сну. Способность полноценно восстанавливаться за несколько часов - это редкий выигрыш в генетическую лотерею, а не тренируемый навык. Если ваша биологическая норма составляет восемь часов, искусственная срезка графики приведёт только к хронической усталости и выгоранию.