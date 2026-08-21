Календарь каникул и помощь на 416 млн тенге: главное о подготовке к учебному году в ЗКО

Заместитель руководителя управления образования ЗКО Акжаркын Темирханова рассказала, что в Западно-Казахстанской области полным ходом идёт подготовка к началу учебного процесса. В новом учебном году за парты сядут более 128 тысяч школьников, а для поддержки семей выделены значительные средства из бюджета и спонсорских фондов.

Главные цифры и календарь учебного года

В регионе стабильно функционируют 382 школы, где будут обучаться свыше 128 тысяч детей. Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и продлится до 25 мая 2027 года.

Расписание четвертей и каникул:

1-я четверть: 8 учебных недель. Осенние каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года включительно.

2-я четверть: 8 учебных недель. Зимние каникулы пройдут с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

3-я четверть: 10 учебных недель. Весенние каникулы продлятся с 22 по 28 марта 2027 года включительно. Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы с 8 по 14 февраля 2027 года включительно.

4-я четверть: 8 учебных недель.

Прием первоклассников и социальная поддержка

По словам Акжаркын Темирхановой, на сегодняшний день в первые классы принято 11 190 детей — 77% из них выбрали обучение на казахском языке. Приём документов продлится до 31 августа.

- Из местного бюджета на приобретение школьной формы, спортивной одежды, обуви и канцелярских товаров для нуждающихся семей выделено 416 миллионов тенге. На счета родителей уже перечислили средства из расчета 50 581 тенге на каждого ребенка, - пояснила спикер.

Заместитель главного педагога области отметила, что продолжается поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках акции "Дорога в школу". С 1 августа 978 детей получили спонсорскую помощь в виде одежды, канцелярии и денежных средств на общую сумму 11,2 миллиона тенге.