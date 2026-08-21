Работа для тех, кому за 50: проект «Серебряный возраст» в Казахстане почти выполнил годовой план уже в августе

С начала года свыше 9,2 тысячи казахстанцев старше 50 лет смогли трудоустроиться благодаря проекту "Серебряный возраст". Это составляет более 92% от намеченного годового плана, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Наиболее активно программа реализуется в сельской местности - на жителей сёл приходится 63,2% от общего числа участников. Женщины составляют 54,4% трудоустроенных. В числе лидеров по реализации проекта - Туркестанская, Карагандинская, Актюбинская и Жамбылская области.

Проект рассчитан на безработных граждан старше 50 лет, зарегистрированных в карьерных центрах. Участие в программе длится до 36 месяцев, в течение которых государство субсидирует часть заработной платы (но не более 30 МРП в месяц): 70% в первый год, 65% во второй и 60% в третий год работы. Главным условием для работодателя является обязательное предоставление постоянного рабочего места после завершения проекта - минимум на один год для лиц предпенсионного возраста и до выхода на пенсию для граждан старше 58 лет.

В профильном ведомстве подчёркивают, что программа даёт реальные результаты в регионах. В качестве успешного примера приводится история жительницы области Абай: после трёх лет участия в проекте она подтвердила свой высокий профессионализм и была принята поваром на постоянную работу.