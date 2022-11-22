Инаугурация Токаева пройдёт 26 ноября

<p><strong>Администрация сайта «Мой ГОРОД»</strong>: информационное агентство «mgorod.kz».</p>
<p><strong>Собственник</strong>: ТОО «Медиастарт 2012».</p>
<p>Свидетельство о постановке на учёт ППИ №KZ55VPI00069267 от 28.04.2023 года, выдано МИОР РК.</p>
<p>Дата и номер первичной постановки на учёт №16487-ИА от 04.05.2017.</p>
<p><strong>Директор</strong>: Карин Е.</p>
<p><strong>Главный редактор</strong>: Кайнеденова А.Б.</p>
<p class="mg-footer__address">Уральск, улица Нурпеисовой, 12/1, офис №102.</p>
<p><em>Материалы, опубликованные со знаком ®, а также под рубриками «Новости компаний», «Бизнес» и «Выборы» носят рекламный характер. Ответственность за них несёт рекламодатель.</em></p>
В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные итоги голосования. Фото "Борт №1" в Telegram В ЦИК поступили оригиналы протоколов. Победу на выборах одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%. Каракат Абден набрала 2,6% голосов, Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов, Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов, Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов, против всех - 5,8%. ЦИК зарегистрировал Касыма-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация состоится 26 ноября. Выборы прошли 20 ноябр
В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные итоги голосования.
Фото "Борт №1" в Telegram
В ЦИК поступили оригиналы протоколов. Победу на выборах одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%.
Каракат Абден набрала 2,6% голосов,
Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов,
Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов,
Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов,
Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов,
против всех - 5,8%.
ЦИК зарегистрировал Касыма-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация состоится 26 ноября.
Выборы прошли 20 ноября. Бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. Самыми активными оказались жители Жетысу и Кызылординской области – явка составила свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%).
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.