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Социум

Инаугурация Токаева пройдёт 26 ноября

В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные итоги голосования. Фото "Борт №1" в Telegram В ЦИК поступили оригиналы протоколов. Победу на выборах одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%. Каракат Абден набрала 2,6% голосов, Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов, Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов, Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов, против всех - 5,8%. ЦИК зарегистрировал Касыма-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация состоится 26 ноября. Выборы прошли 20 ноябр
Дана Рахметова
Инаугурация Токаева пройдёт 26 ноября
В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные итоги голосования.
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Фото "Борт №1" в Telegram В ЦИК поступили оригиналы протоколов. Победу на выборах одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%.
  • Каракат Абден набрала 2,6% голосов,
  • Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов,
  • Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов,
  • Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов,
  • Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов,
  • против всех - 5,8%.
ЦИК зарегистрировал Касыма-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация состоится 26 ноября.
Выборы прошли 20 ноября. Бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. Самыми активными оказались жители Жетысу и Кызылординской области – явка составила свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%).
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Казахстан президент Токаев

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