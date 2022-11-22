Инаугурация Токаева пройдёт 26 ноября

В Центральной избирательной комиссии озвучили окончательные итоги голосования. Фото "Борт №1" в Telegram В ЦИК поступили оригиналы протоколов. Победу на выборах одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%. Каракат Абден набрала 2,6% голосов, Нурлан Ауесбаев - 2,22% голосов, Жигули Дайрабаев - 3,42% голосов, Мейрам Кажыкен - 2,53% голосов, Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов, против всех - 5,8%. ЦИК зарегистрировал Касыма-Жомарта Токаева в качестве президента Казахстана. Инаугурация состоится 26 ноября. Выборы прошли 20 ноябр