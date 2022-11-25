Инаугурацию Токаева покажут по ТВ

Также трансляция будет вестись в социальных сетях. Фото "Борт №1" в Telegram В пресс-службе Акорды сообщили, что инаугурация президента пройдёт 26 ноября в 10:50 по времени Астаны. Церемонию покажут в прямом эфире республиканских телеканалов и на официальных аккаунтах Акорды в социальных сетях. Напомним, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.