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Социум

Инаугурацию Токаева покажут по ТВ

Также трансляция будет вестись в социальных сетях. Фото "Борт №1" в Telegram В пресс-службе Акорды сообщили, что инаугурация президента пройдёт 26 ноября в 10:50 по времени Астаны. Церемонию покажут в прямом эфире республиканских телеканалов и на официальных аккаунтах Акорды в социальных сетях. Напомним, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Инаугурацию Токаева покажут по ТВ
Также трансляция будет вестись в социальных сетях.
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Современный миропорядок переживает мощный кризис - Токаев
Фото "Борт №1" в Telegram В пресс-службе Акорды сообщили, что инаугурация президента пройдёт 26 ноября в 10:50 по времени Астаны. Церемонию покажут в прямом эфире республиканских телеканалов и на официальных аккаунтах Акорды в социальных сетях. Напомним, действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах. За него проголосовали 6,45 млн человек, что составило 81,31%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан президент

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