Информацию о разливе нефтепродуктов проверяют в Атырауской области

Разлив чёрной жидкости сняли в Курмангазинском районе. Фото: РСК Атырауской области Вечером 24 ноября жители сняли на видео разлитую жидкость в Курмангазинском районе около зимовки «Ыдырыс». В этом месте ТОО «Смарт Ойл» ведёт разведочно-буровые работы. - Для проверки информации на предполагаемое место разлива выехал аким сельского округа Суйындык, участковый инспектор и местный житель, распространивший видео. В 8-9 километрах от аула Батырбек имеется место разлива тёмной жидкости, похожей на нефтепродукты, ориентировочно общей площадью 50 квадратных метров, - рассказали в РСК региона. Уже сего