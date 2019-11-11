Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Инженеры ЗКО остались без работы из-за иногородних специалистов

Инженеры связывают это с тем, что тендер выигрывают компании, которые больше всех платят налоги в бюджет и эти фирмы в основном являются иногородними, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8 ноября в палате предпринимателей ЗКО состоялось заседание совета по защите прав предпринимателей. Как рассказал директор ТОО "АНТИНЖСЕРВИС", по области ни одна фирма по технадзору не заключила договоры на 2020 год. Тендер выиграли иногородние компании, которые занимаются не только оказанием инжиниринговых услуг, но и авторским надзором, проектированием и исследованием зданий и сооружений. Соответстве
Арайлым Усербаева
Инженеры ЗКО остались без работы из-за иногородних специалистов
Инженеры связывают это с тем, что тендер выигрывают компании, которые больше всех платят налоги в бюджет и эти фирмы в основном являются иногородними, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
8 ноября в палате предпринимателей ЗКО состоялось заседание совета по защите прав предпринимателей. Как рассказал директор ТОО "АНТИНЖСЕРВИС", по области ни одна фирма по технадзору не заключила договоры на 2020 год. Тендер выиграли иногородние компании, которые занимаются не только оказанием инжиниринговых услуг, но и авторским надзором, проектированием и исследованием зданий и сооружений. Соответственно и налоги в бюджет они платят больше. – В нашей области сейчас сложилась такая ситуация, когда предприятия, которые осуществляют технический надзор в строительстве, остаются без работы. Это связано с тем, что был принят новый закон "О госзакупках", где основными критериями при определении победителей являются сумма налоговых поступлений. Чем больше предприятие платит налог - тем больше у него шансов выиграть тендер. В нашу область зашли иногородние фирмы, которые производили большие платежи в бюджет, а мы остались без работы. Раньше в моей фирме работали семь инженеров, сейчас остались только двое. Мы оказываем инжиниринговые услуги в строительстве, проверяем соответствует ли строительство нормам и требованиям. Мы все аттестованные, имеем штат квалифицированных работников. Наша компания участвовала в государственных закупках и со скидкой оказывала услуги. Но сейчас по закону мы не имеем право делать скидки больше 15%. Сейчас мы даже не участвуем в тендерах, все объекты забрали представители алмаатинской компании. Мы занимаемся только оказанием одного вида услуг и такие баснословные налоги платить не можем, - рассказал Нурлан Мурзагалиев. Стоит отметить, что те организации, которые выигрывают тендеры, занимаются несколькими видами деятельности. Они оплачивают налоги за все виды деятельности. Соответственно эти компании и выигрывают тендеры. Председатель совета по защите прав предпринимателей Хайдар Капанов заявил, что проблема действительно существует и ее нужно решать. – Нужно обратиться в антимонопольное ведомство, в прокуратуру области для того, чтобы они провели анализ и проверку на предмет монополизации рынка по технадзору. По законодательной части через национальную палату предпринимателей нужно обратиться в центральный аппарат. Ребята действительно страдают, нужно создать резонанс. Их нельзя оставлять в такой ситуации, - отметил Хайдар Капанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
тендер строительство технадзор

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article