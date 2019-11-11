Инженеры ЗКО остались без работы из-за иногородних специалистов

Инженеры связывают это с тем, что тендер выигрывают компании, которые больше всех платят налоги в бюджет и эти фирмы в основном являются иногородними, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 8 ноября в палате предпринимателей ЗКО состоялось заседание совета по защите прав предпринимателей. Как рассказал директор ТОО "АНТИНЖСЕРВИС", по области ни одна фирма по технадзору не заключила договоры на 2020 год. Тендер выиграли иногородние компании, которые занимаются не только оказанием инжиниринговых услуг, но и авторским надзором, проектированием и исследованием зданий и сооружений. Соответстве